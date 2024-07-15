По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, издание The Washington Post и телевизионный канал CNN опозорились на весь мир реакцией на попытку убийства экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что стоит всего лишь прочесть заголовок. Они сообщают, что «Трампа уводят со сцены после громких звуков на ралли в Пенсильвании». Назвать «громкими звуками» отчетливо прозвучавшие выстрелы могут только отъявленные и злонамеренные лжецы.

Напомним, что в выходные было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборных дебатов. Двадцатилетний Томас Мэтью Крукс выстрелил несколько раз в сторону сцены, ранив Трампа. Число жертв могло быть больше, однако охране удалось ликвидировать стрелявшего.