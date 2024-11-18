По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в случае победы на выборах кандидат в лидеры ФРГ Фридрих Мерц сможет поставить Незалежной ракеты Taurus не раньше лета следующего года. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Мерц, в отличие от Шольца, настроен на передачу дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму.

По мнению российского политика, даже принять подобное решение Мерц сможет не раньше марта, когда в ФРГ состоятся выборы.

Ранее стала известна дата досрочных выборов в Германии.