Сенатор Пушков считает, что в случае победы Мерц сможет передать Украине ракеты не раньше следующего лета
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в случае победы на выборах кандидат в лидеры ФРГ Фридрих Мерц сможет поставить Незалежной ракеты Taurus не раньше лета следующего года. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что Мерц, в отличие от Шольца, настроен на передачу дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму.
По мнению российского политика, даже принять подобное решение Мерц сможет не раньше марта, когда в ФРГ состоятся выборы.
Ранее стала известна дата досрочных выборов в Германии.