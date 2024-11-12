Досрочные выборы состоятся на немецкой территории в том случае, если бундестаг откажет в доверии канцлеру Олафу Шольцу. При данном сценарии в ФРГ пройдут выборы, и они состоятся 23 февраля следующего года. Такая дата была одобрена президентом Штайнмайером. Он в связи с этим принял в своей резиденции руководителей правящих партийных фракций. У него на приеме побывали Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии, Бритта Хассельман и Катарина Дреге от «зеленых», а также глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что немецкого политика Мерца сравнили с Гитлером. Он решил выступить с угрозой выставить российским властям ультиматум о передаче Украине дальнобойных ракет. Ему напомнили, что Гитлер также любил ставить ультиматумы, и это для него плохо закончилось. Похоже, Мерц забыл уроки истории и не понимает, чем все это может закончиться для его страны.