По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Великобритания ожидает темнокожего монарха, что является только вопросом времени. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что всем известно о том, что выходцы из Индостана и Среднего Востока переизбрали на пост мэра британской столицы пакистанца Садика Хана.

По мнению парламентария, кандидат на пост короля страны уже очевиден – это сын временно отлученного принца Гарри и его жены, афроамериканки Меган Маркл.

Напомним, что ранее сообщалось, что Хан, который представляет Лейбористскую партию, в рекордный третий раз был избран на должность главы Лондона.