По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили весьма не желает оказаться на ждущей ее помойке истории. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что избранному президенту бывшей советской республики Михаилу Кавелашвили противостоит цепляющаяся за власть француженка Саломе Зурабишвили, которая отказывается признавать итоги выборов.

Ранее грузинский президент Зурабишвили заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.