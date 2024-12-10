Грузинский президент Зурабишвили заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Перед дворцом главы государства в Тбилиси установили поезд. Об этом сообщила Саломе Зурабишвили на своей странице в одной из социальных сетей.

На площади перед президентским дворцом в Тбилиси был смонтирован в качестве новогодней декорации поезд. Судя по всему, к этому причастны городские власти.

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала политик.

Ранее грузинский премьер Кобахидзе предупредил Зурабишвили, что ей придется покинуть дворец после выборов. Принимает она результаты голосования или нет, это личное дело ее самой. Но президентскую резиденцию она освободить обязана сразу после процедуры инаугурации нового главы государства.