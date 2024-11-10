Сенатор Пушков считает хорошим знаком отсутствие в команде Трампа Помпео и Хейли

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, тот факт, что в команде избранного американского президента Дональда Трампа не будет экс-руководителя Госдепартамента Майка Помпео и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, является хорошей новостью. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что, однако, плохая новость состоит в том, что такие, как Помпео и Хейли, составляют 95% политического Вашингтона, поэтому Трампу придется выбирать из оставшихся 5%, что вовсе не является простой задачей.

Ранее философ Фукуяма назвал Украину «больше всех проигравшей» из-за прихода Трампа.