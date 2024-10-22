По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, «серая» и «тусклая» президент Молдавии Майя Санду является частью мирового либерального интернационала. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что, хотя молдавский лидер и лишена харизмы, она находится в отличных отношениях с Вашингтоном, Брюсселем, Соросом-младшим и прочими и является частью мирового либерального интернационала, превращающего везде выборы в манипуляцию и стремящегося продвигать во власть безликих, при этом хорошо управляемых марионеток.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы, где Майя Санду не смогла набрать свыше половины голосов, необходимых для победы в первом туре.

Ранее сообщалось, что Кремль посчитал трудно объяснимым рост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии.