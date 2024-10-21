Кремль посчитал трудно объяснимым рост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии

Темпы увеличения голосов в поддержку действующего президента Молдавии Майи Санду и курса на евроинтеграцию на выборах и референдуме выглядят непонятно, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщила газета «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что оппозиции было отказано в участии в выборах. Песков заявил, что даже в «условиях несвободной избирательной кампании» можно заметить, что не все граждане поддерживают «идеи Санду».

По словам господина Пескова, в Кремле наблюдают «механическое, трудно объяснимое увеличение голосов в поддержку Санду» и стремления к вступлению в Евросоюз (ЕС).

Он добавил, что любой, кто хоть немного разбирается в механизмах политической жизни, способен зафиксировать эти аномалии в росте голосов.

После подсчета 80% голосов стало ясно, что действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует среди своих соперников на выборах. Она получила 36,8% от общего числа голосов.

Ранее Илан Шор, лидер оппозиционного блока «Победа», заявил, что президент Молдавии Майя Санду должна взять на себя ответственность за результаты выборов и референдума и уйти в отставку.

Шор добавил, что действия президента являются преступлением и она пытается манипулировать результатами выборов и референдума.