Сенатор Пушков скептично отнесся к идее отправки миротворцев на Украину
Сенатор Пушков: идея Европы отправить миротворцев НАТО на Украину не пройдет
Фото: [council.gov.ru]
У стран Европы ничего не выйдет из идеи отправить военнослужащих НАТО в качестве миротворцев на украинскую территорию. Так считает Алексей Пушков, руководитель комиссии по информационной политике из Совета Федерации. Он написал о своей точке зрения в телеграм-канале.
Эксперт выразил мнение, что даже европейские СМИ высказывают мнение о невозможности такой идеи. РФ неоднократно давала понять, что для нее неприемлем такой шаг.
«Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие «миротворцы», так что ни к чему хорошему это не приведет. Опыт присутствия натовских «миротворцев» в Косово достаточно красноречив», — указал он.
Пушков добавил, что для Евросоюза сейчас идея с миротворцами НАТО является единственной возможностью остаться в большой политике. По этой причине европейские лидеры пытаются пропихнуть такую инициативу Трампу, чтобы это одобрили США.
Ранее сенатор Косачев высказал мнение, что уже состоялись похороны коллективного Запада. Конференция в Мюнхене ярко показала, что бывшие союзники не в состоянии достигнуть консенсуса. Их мнения слишком разнополярны, и по этой причине уже невозможно говорить о трансатлантическом единстве.