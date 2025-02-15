У стран Европы ничего не выйдет из идеи отправить военнослужащих НАТО в качестве миротворцев на украинскую территорию. Так считает Алексей Пушков, руководитель комиссии по информационной политике из Совета Федерации. Он написал о своей точке зрения в телеграм-канале.

Эксперт выразил мнение, что даже европейские СМИ высказывают мнение о невозможности такой идеи. РФ неоднократно давала понять, что для нее неприемлем такой шаг.

«Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие «миротворцы», так что ни к чему хорошему это не приведет. Опыт присутствия натовских «миротворцев» в Косово достаточно красноречив», — указал он.

Пушков добавил, что для Евросоюза сейчас идея с миротворцами НАТО является единственной возможностью остаться в большой политике. По этой причине европейские лидеры пытаются пропихнуть такую инициативу Трампу, чтобы это одобрили США.

Ранее сенатор Косачев высказал мнение, что уже состоялись похороны коллективного Запада. Конференция в Мюнхене ярко показала, что бывшие союзники не в состоянии достигнуть консенсуса. Их мнения слишком разнополярны, и по этой причине уже невозможно говорить о трансатлантическом единстве.