Коллективного Запада больше не существует, и это подтвердила конференция по безопасности, которая проходила в Мюнхене. Так считает Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, он написал об этом в своем телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что мероприятие начали проводить в 1963 году, сразу после Карибского кризиса. На нем США обучали своих союзников трансатлантической солидарности. Постепенно конференция выродилось в монстра, который покрывает любые злодейства.

«Эта концепция выродилась в примитивное «рука руку моет», когда любые нарушения права вовне и любые безумства внутри сходили с рук нарушителям по принципу «это наш сукин сын», — указал Косачев.

Затем между западными странами пролегла трещина, которая постепенно становилась все глубже. В итоге на 61-й Мюнхенской конференции состоялись похороны коллективного Запада, его единство окончательно ушло в прошлое.

Ранее сенатор Косачев выразил мнение, что Путин во время телефонного разговора с Трампом заложил основу для дальнейших контактов между двумя странами. Пусть до реального прорыва еще далеко, но начало для диалога уже положено. Теперь все зависит от дальнейшей встречи двух лидеров, и от того, насколько грамотно будет подготовлено их общение.