По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, кандидат на должность главы Белого дома в США от Демократической партии Камала Харрис вся соткана из лжи. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что не просто так ее оппоненты называют вице-президента США фейком, однако по отношению к нынешнему хозяину Белого дома такой термин никогда не применялся.

Напомним, что ранее представленная Харрис фотография, доказывающая, что в молодости она работала в ресторане быстрого питания, оказалась смонтированной.

Ранее он заявил, что в случае избрания Харрис будет проводить байденовскую политику в худшем виде.