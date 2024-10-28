Сенатор Пушков считает, что вице-президент США Камала Харрис постоянно лжет
Фото: [Соцсети]
По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, кандидат на должность главы Белого дома в США от Демократической партии Камала Харрис вся соткана из лжи. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что не просто так ее оппоненты называют вице-президента США фейком, однако по отношению к нынешнему хозяину Белого дома такой термин никогда не применялся.
Напомним, что ранее представленная Харрис фотография, доказывающая, что в молодости она работала в ресторане быстрого питания, оказалась смонтированной.
Ранее он заявил, что в случае избрания Харрис будет проводить байденовскую политику в худшем виде.