Сенатор Пушков увидел у республиканцев неплохие шансы на победу в выборах в США

Член Совета Федерации напомнил, что традиционно в Республиканской партии есть две фракции. К одной из них принадлежит руководство и так называемые «рейгановские республиканцы». Они очень близки по взглядам на внешнюю политику вообще и Украину в частности к демократам. Во вторую группу входит обычный электорат и меньшинство из конгрессменов. Они поддерживают кандидатов в президенты Дональда Трампа и Рональда Десантиса.

Он отметил все эти нюансы в своем микроблоге. Именно первая группа, по утверждению Алексея Пушкова, последовательно голосует в конгрессе США за сохранение военной помощи Украине. Именно их позиция может не дать победить республиканцам на выборах.