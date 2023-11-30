Сенатор Пушков высмеял провал Хиллари Клинтон

Бывшая госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заслужила то отношение, с которым встретилась накануне от пропалестинских активистов в Колумбийском университете. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях .

В своем онлайн-посте Пушков указал на то, что пропалестинские студенты в Штатах бойкотировали Хиллари Клинтон и проводили ее из университета так, как будто она «оплеванная». Он выразил мнение, что такого отношения экс-госсекретарь заслужила, если учитывать ее «послужной список» во время нахождения на посту.

Накануне американский портал BreakThrough News сообщил о том, что несколько десятков студентов сорвали речь Клинтон в университете, выкрикивая в ее сторону обвинения в геноциде. Клинтон покинула университет под возгласы учеников.