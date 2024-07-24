Сенатор Пушков заявил о явных признаках раскола в демократической партии США

В стане демократов в Соединенных Штатах появились явные трещины. В партии нет единства касательно кандидатуры на пост будущего президента. Многие считают Камалу Харрис не самым лучшим вариантом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По его утверждению, в американских масс-медиа уже стала появляться информация, что при победе Харрис на выборах часть ключевых игроков из Демократической партии будет оттеснена в сторону, изрядно потеряв во влиянии. Это пугает их, за счет этого в партии начинается раскол, которого так хотел избежать Байден.

«Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это, конечно, на руку Трампу», - указал Пушков.

Ранее Пушков сообщил, что снятие Байдена с выборов стоит считать признанием им факта своего поражения. Действующий президент не сам принял такое решение. На него надавили его спонсоры и коллеги по партии, которые вовремя поняли отсутствие шансов на перевыборы у их кандидата.