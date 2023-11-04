Сенатор Пушков заявил об изоляции США в ООН

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Вашингтон оказался в изоляции после голосовании в Генеральной ассамблее ООН. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что Штаты за последнее время оказываются в меньшинстве.

В качестве примера он привел голосование против прекращения огня в секторе Газа. Вашингтон оказался в списке всего 12 государств, которые выступили за продолжение боевых действий.