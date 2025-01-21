По словам сенатора верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, с целью остановки украинского конфликта Вашингтону необходимо отказать киевской стороне в деньгах и вооружениях. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что начавшие конфликт Штаты могут его прекратить, нужно всего лишь перестать давать деньги и вооружение и не позволять странам Старого Света оказывать аналогичную поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Трамп во время инаугурации ни разу не упомянул Россию и Украину.