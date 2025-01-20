Трамп во время инаугурации ни разу не упомянул Россию и Украину

В своем первом обращении к нации в качестве президента США, которое состоялось 20 января, Дональд Трамп не стал упоминать ни Россию, ни Украину. Однако он сделал ряд важных и неожиданных заявлений, касающихся внутренней политики.

В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявил, что в Соединенных Штатах отныне существует только два гендера — мужской и женский. Также он объявил о введении чрезвычайного положения в связи с ситуацией на южной границе страны.

Трамп подчеркнул, что в качестве президента США будет стремиться к миру и гармонии, а мощь страны послужит гарантией прекращения всех конфликтов. Однако он не упомянул ни Россию, ни Украину.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.