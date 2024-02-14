Сенатор-русофоб Грэм неожиданно проголосовал против выделения 60 млрд долларов Украине

Придерживающийся все последние годы антироссийской позиции и постоянно поддерживающий выделение помощи Киеву сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм внезапно переменил свое отношение к продолжению финансирования Украины.

Как пишет газета Washington Post, законодатель-русофоб неожиданно проголосовал против выделения 60 млрд долларов. Как приводится в публикации, причиной такого решения недавняя встреча Грэма с лидером республиканцев Дональдом Трампом во Флориде в конце января.

В ходе беседы последний вроде как предложил ему место в своей администрации в случае переизбрания на второй срок президентом США.

«Перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания. Другие слухи связывают их с настроениями в Республиканской партии касательно Украины», — пишет издание.

Ранее американский конгрессмен Кори Миллс заявил, что у законопроекта, включающего в себя помощь Украине, нет никаких шансов пройти процедуру одобрения в Конгрессе.