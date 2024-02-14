Конгрессмен Миллс: у украинского пакета помощи нет шансов на одобрение

У законопроекта, включающего в себя помощь Украине, нет никаких шансов пройти процедуру одобрения в Конгрессе, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.

Он отметил, что законопроект «мертв», так как в нем не отражены интересы США, он направлен «на защиту чужих границ». К тому же в нем предполагается финансирование Украины, которая «погрязла в коррупции».

Миллс призвал решать американские проблемы, в частности, безопасности южной границы.

Во вторник Сенат США поддержал законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине в размере $60 млрд. Документ должен быть одобрен в Палате представителей.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о намерении бойкотировать законопроект.