Сенатор-русофоб Грэм раскрыл детали завтрашнего заявления Трампа по России

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм* поделился с журналистами CBS News своими ожиданиями от завтрашнего выступления президента США Дональда Трампа по поводу ситуации в России. В первую очередь он посоветовал внимательно следить за информацией об арестованных активах Российской Федерации.

Кроме того, Грэм* сообщил о намерении США начать поставки большого объёма вооружений нашим европейским партнёрам, что может оказать поддержку Украине.

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя», — заявил он.

Жители Европы стремятся установить лимиты на процентные ставки по активам, которые будут направлены на поддержку Украины. Министр финансов Соединённых Штатов Америки Бессент выступает с инициативой, которая предполагает более строгие меры.

Помимо этого, Грэм* полагает, что закон о санкциях в отношении государств, приобретающих российские нефть и другие товары, будет утвержден. При этом размер санкций не обязательно будет таким значительным, как предполагалось ранее — президент США сможет корректировать их величину как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

«Он может установить ставки от 0% до 500%. У него есть максимальная гибкость. Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, настоящую кувалду», — сказал сенатор.

Как он выразился, цель Трампа — создать ситуацию, в которой сторонники Путина будут вынуждены выбирать между поддержкой экономики США и помощью российскому лидеру.

«Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину», — сказал сенатор.

В заключении Грэм* напомнил, что президент США Трамп неоднократно не исключал возможность продолжения диалога с Россией, но ситуация может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет политических союзников и не выполняет обещаний.

* — объявлен в России террористом и экстремистом