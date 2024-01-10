Сенатор Шевченко считает, что в России необходимы новые подходы к политике в субъектах страны

В конце минувшего года в верхней палате парламента прошли парламентские слушания, которые были посвящены вопросам реализации Основ государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года. По словам главы Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, цели и направления пространственного развития страны нуждаются в системной корректировке. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что это связано и с включением в состав страны новых регионов.

По мнению сенатора, серьезной проблемой стратегии является отсутствие положений о приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории страны и о совершенствовании системы расселения.

Он отметил, что треть населения РФ проживает в восьми крупных агломерациях страны, в связи с чем необходимо поддержать развитие малых городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Политик подчеркнул, что проведение эффективной политики регионального развития является важным условием успешного развития страны.