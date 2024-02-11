Сенатор США Ли четыре часа выступал, не давая принять законопроект о помощи Украине

Ранее проект закона о выделении финансовой помощи Украине и Израилю без отчисления на охрану госграницы с Мексикой прошел в сенате США процедурное голосование.

Американский сенатор Майк Ли возмутился возможным окончательным утверждением в палате представителей данного документа и четыре часа без остановки в знак протеста выступал с трибуны верхней палаты конгресса.

«Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — цитирует его РИА Новости.

В своей речи американский законодатель предупредил сенаторов об угрозе для США быть втянутыми в конфликт с ядерной державой, коей является Россия, а также о пагубности наращивания расходов. Выступление Майка Ли длилось 3 часа 56 минут.

«Но не волнуйся, Америка... Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить», — подметил сенатор с сарказмом.

К слову, для блокировки указанного проекта закона о помощи Украине потребуется на каждом этапе 41 голос из 100 имеющихся.