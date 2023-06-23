Сенатор США предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Американский сенат внес в палату конгресса резолюцию о причислении потенциального ядерного удара по Украине к атаке на НАТО.

На прошедшей пресс-конференции американский сенатор Линдси Грэм заявил о внесении резолюции. Он пояснил, что теперь, в случае нанесения ядерной атаки по территории Украины со стороны России или Белоруссии, данная атака будет расцениваться, как нападение на НАТО.

Грэм считает, что принятие этой резолюции сигнализирует правительству России о последствиях использования ядерного оружия.

Резолюция была внесена Грэмом, совместно с другим сенатором, Ричардом Блюменталем.

В случае принятия резолюции, она не станет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется причислена к рекомендации.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично допускал применение ядерного оружия, в случае возникновения угрозы для существования или суверенитета Российской Федерации.