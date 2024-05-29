Сенатор Цеков назвал причины заявления Трампа о желании бомбить Москву

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вторжения российских войск на территорию Незалежной, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы. Также он готов нанести авиаудары по Пекину, если Китай попытается захватить Тайвань. По словам сенатора верхней палаты парламента Сергея Цекова, такие заявления прежде всего связаны с менталитетом и характером бывшего американского лидера. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что Трамп любит бросаться разными заявлениями, зачастую глубоко не продуманными, тем самым считая, что работает на своего избирателя, но такими заявлениями может, напротив, его запугать.

По мнению сенатора, Трамп осознает, что атака на Москву или Пекин не останется безответной, и жителям Вашингтона придется искать бомбоубежища. Поэтому эти заявления могут вызвать только сожаления. Тот факт, что он станет склонять Москву и Киев к миру, понятен, но угрожающие ноты в адрес России не действуют.

Он уточнил, что истинная причина такого заявления в том, что Трамп никому не симпатизирует, кроме самого себя, поэтому все это не означает, что к его слова стоит относиться всерьез. Однако если он одержит победу на предстоящих выборах, то на первом месте будет максимальное благоразумие в его действиях по отношению к России.