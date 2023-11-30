Сенатор Цеков определил основное отличие Киссинджера от его преемников

По словам члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Белого дома, однако учитывал интересы нашей страны. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что бывший госсекретарь США действовал в интересах и своей страны, и международного сообщества в целом.

Напомним, что Генри Киссинджер умер сегодня в возрасте ста лет.