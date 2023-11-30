Сенатор Цеков определил основное отличие Киссинджера от его преемников
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По словам члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Белого дома, однако учитывал интересы нашей страны. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что бывший госсекретарь США действовал в интересах и своей страны, и международного сообщества в целом.
Напомним, что Генри Киссинджер умер сегодня в возрасте ста лет.