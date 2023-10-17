По словам члена Комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергея Цекова, вероятный импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили немало связан с тем, что власть страны желает выстраивать нормальные отношения с Москвой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что в настоящее время сложно прогнозировать выгоду отставки Зурабишвили России.

По мнению сенатора, импичмент будет окончательной оценкой народом деятельности действующего грузинского лидера, антироссийская позиция которой вредит Грузии.

Он добавил, что маловероятно повторение Зурабишвили судьбы экс-лидера Грузии Саакашвили, находящегося в тюрьме.