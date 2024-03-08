Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что расширение Североатлантического альянса является бесчестной игрой и подлым нарушением более чем 30-летних договоренностей. Соответствующее заявление он сделал в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Цеков заявил, что расширение НАТО в сторону РФ – это бесчестная игра, которая нарушает договоренности, достигнутые более 30 лет назад. Он подчеркнул, что российская сторона вела себя честно в рамках данного договора – Россия сокращала вооружения, в то время, как НАТО расширялось в восточном направлении, подбираясь к российским границам.

НАТО показала себя, как агрессивная структура и явный враг РФ, добавил он. В свою очередь, решение о старте российской СВО помешало планам альянса по захвату данной территории, подчеркнул Цеков.