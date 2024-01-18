Сенатор Цеков считает украинского президента виновным в оскорблении руководства КНР
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По словам члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил руководство Поднебесно. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что Зеленский собственными высказываниями добился худшего итога для себя и своей страны, продемонстрировав глупость.
По мнению политика, Украина и Китай станут активно сотрудничать позже, когда президентом первой будет уже не Зеленский.