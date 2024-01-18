По словам члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил руководство Поднебесно. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что Зеленский собственными высказываниями добился худшего итога для себя и своей страны, продемонстрировав глупость.

По мнению политика, Украина и Китай станут активно сотрудничать позже, когда президентом первой будет уже не Зеленский.