Главной целью и задачей для НАТО является не защита, а ослабление и последующее расчленение РФ. Об этом заявил крымский сенатор Сергей Цеков, его слова передает информагентство РИА Новости .

Годы демонстрируют, что НАТО является нападающим блоком, несмотря на заявления об обратном, указал сенатор. Он заявил, что главной целью является уничтожение России и это уже давно всем стало ясно.

Цеков добавил, что НАТО является военным блоком, несущим войну, в том числе в Европе. В пример он напомнил о бомбардировке в Югославии и конфликте на Украине. Вместо договора о безопасности, альянс решил сделать из Украины свой форпост, скрывая свои истинные намерения за речами о демократии, заявил сенатор.

Тем не менее он считает, что со временем НАТО как военно-политический блок разрушится собственноручно. Цеков выразил уверенность в том, что НАТО неизбежно исчезнет с политической карты.