Сенатор Цеков: целью НАТО является не оборона, а расчленение РФ
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Главной целью и задачей для НАТО является не защита, а ослабление и последующее расчленение РФ. Об этом заявил крымский сенатор Сергей Цеков, его слова передает информагентство РИА Новости.
Годы демонстрируют, что НАТО является нападающим блоком, несмотря на заявления об обратном, указал сенатор. Он заявил, что главной целью является уничтожение России и это уже давно всем стало ясно.
Цеков добавил, что НАТО является военным блоком, несущим войну, в том числе в Европе. В пример он напомнил о бомбардировке в Югославии и конфликте на Украине. Вместо договора о безопасности, альянс решил сделать из Украины свой форпост, скрывая свои истинные намерения за речами о демократии, заявил сенатор.
Тем не менее он считает, что со временем НАТО как военно-политический блок разрушится собственноручно. Цеков выразил уверенность в том, что НАТО неизбежно исчезнет с политической карты.