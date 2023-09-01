Сенатор Турчак: кандидат на пост главы Хакасии Сокол находится в тяжелом состоянии
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Секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак навестил в больнице Сергея Сокола и сообщил, что состояние кандидата на пост главы Хакасии тяжелое.
Врачи госпиталя имени Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, ставшие следствием недавно перенесенного перитонита. Вчера вечером он был госпитализирован, почувствовав резкое недомогание.
В последние дни у Сокола был насыщенный рабочий график, он проводил многочисленные встречи с избирателями.
Сергей Сокол выдвинут на выборы в Хакасии от «Единой России». Его основным соперником является действующий глава республики коммунист Валентин Коновалов.