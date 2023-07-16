Сенатор уличил Запад в попытке ослабить РФ через украинцев

Запад снабжает Киев техникой и деньгами не для того, чтобы помочь, а чтобы ослабить РФ с помощью Украины. Такое заявление сделал зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов. Слова сенатора передает URA.ru .

Он заявил, что в этом вопросе нужно правильно ставить акценты: Запад направляет технику не ради помощи Украине, а против России. Таким образом, Запад направляет против РФ и украинцев, и оружие, но финансирование Киева происходит не чтобы помочь, а чтобы ослабить Россию. Как подчеркнул Климов, все дело в разнице подхода.

Сенатор указал на то, что смена парадигмы поможет правильно понимать данную ситуацию. Климов подчеркнул, что пока эта нужная позиция не закрепится в голове, будет тяжело понимать и принимать правильное решение.