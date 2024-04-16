Белому дому необходимо сосредоточится наконец на внутренней американской политике, признав сложившиеся в зоне боевых действий на Украине реалии,заявил в интервью телеканалу CNN американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

Он призвал прекратить бессмысленную военную поддержку Киева, на которую уходят миллиарды американских налогоплательщиков. В качестве подтверждения Венс привел простую арифметику разности поставляемых США Киеву вооружений и военную мощь российской армии.

«Возьмем для примера одну из систем вооружений — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время у русских преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики», — сказал он.

В продолжение сказанного сенатор заключил, что никакие объемы финансовой и военной помощи Украине со стороны США не изменять фатальное положение ВСУ.

«Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. <…> Но необходимо признать реальность на поле боя», — подчеркнул Вэнс.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.