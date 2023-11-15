Сенатор заявил, что оставленная сыном в Мексике россиянка получит поддержку

Представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в Совете Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин считает, что брошенной сыном в Мексике гражданке России Валентине Котовой окажут социальную поддержку. Его слова приводят РИА Новости.

Накануне стало известно, что Котову бросил сын с супругой-украинкой у посольства РФ в Мехико без денег. Супруги уехали в США по программе для украинских беженцев. 15 ноября в Министерстве иностранных дел сообщили, что Котова прибыла в Москву.

«Я надеюсь, что и волонтерские организации РФ и соцслужбы конечно ее не бросят. Конечно, без куска хлеба не оставят и без крова. Но никто не снимет горечи от предательства сына», – сообщил Башкин.

Он заявил, что его удивила позиция сына женщины, который предал свою мать ради иммиграции в США. По словам Башкина, пенсионерка может рассчитывать на предоставление жилья в учреждении для пожилых людей.

Котова не имеет возможности передвигаться из-за проблем со спиной. Из-за этого она прикована к инвалидной коляске. В России у пенсионерки нет родственников. Она продала все имущество в стране и переехала в Мексику вместе с сыном и его женой.

Информации о точном местонахождении сына нет. Также о том, комментировал ли он эту ситуацию, не сообщается.