Сенатора Нарусову предупредили о недопустимости поездок в страны НАТО

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности «жестко предупредил» сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал источник в верхней палате парламента.

По его данным, такие поездки дискредитируют статус сенатора и палаты в целом.

«В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», – сказал собеседник агентства.

В начале августе дочь Нарусовой Ксения Собчак опубликовала в своих соцсетях информацию о том, что она находится в испанском Марбелье. На видео, выложенных блогером, пользователи заметили Нарусову. Позже сенатор опровергла информацию о своей поездке в Испанию, заявив, что все время находилась в Санкт-Петербурге.

Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что запретов для сенаторов по месту проведения отпуска нет, однако руководство Совфеда настаивает на отдыхе в России или в лояльных к РФ государствах. Так, по мнению Тимченко, можно избежать провокаций.

Нарусовой 72 года. Она также была сенатором от Брянской области в период с 2010 по 2012 годы, депутатом Государственной думы РФ с 1996 по 2022 годы. Нарусова является членом общественного совета Российского Европейского Конгресса (РЕК).

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин к одним из ее целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.