Сенатора-русофоба Грэма включили в список террористов

Росфинмониторинг включил американского сенатора Линдси Грэма в список террористов и экстремистов.

В мае МВД России объявило политика в розыск после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора.

Линдси Грэм называл помощь Украине удачной инвестицией для США. Он критически высказывался о России и до начала специальной военной операции.

Однако в феврале Грэм неожиданно проголосовал против выделения Украине помощи в размере $60 млрд. Эксперты считают, что сенатор переменил свою позицию после встречи с Дональдом Трампом.