Сенаторы рассказали подробности встречи Зеленского с конгрессменами США

Во время выступления в Конгрессе США президенту Украины пришлось не только просить помощи, но и оправдываться.

Сенаторы и спикеры выразили сомнения по поводу просьбы Зеленского предоставить новый пакет помощи Украины. Причиной является рост коррупции в последней. Лидер Киевского режима пытался убедить политиков, что все не так, пишет «Московский комсомолец».



При этом республиканец Эрик Шмитт посчитал, что украинский гость не сказал на встрече ничего нового, и назвал слова Владимира Зеленского «старым хламом». Лидер демократов в Сенате Чак Шумер наоборот, остался доволен мероприятием. Он посчитал речь Зеленского «мощной» и «продуктивной».

Ранее визит Зеленского в США комментировала Мария Захарова. Она дала интересную характеристику украинскому президенту.