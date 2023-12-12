Владимир Зеленский хочет перетянуть внимание на себя и Украину, получив от Америки максимальное финансирование и военную помощь. Он не собирается останавливать свое страшное шоу и постарается сделать так, чтобы Киев получил даже больше американцев. Таким мнением поделилась Мария Захарова, пишет KP.RU.

«12 декабря Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. <...> Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, и собственно продюсеров страшного трагикомичного шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», — сказала политик в ходе брифинга.

Тем временем в Пентагоне уже выражали опасения, что Америке в скором времени не хватит ресурсов и средств для поддержки Украины. Однако супруга лидера Киевского режима, Елена Зеленская, обратилась к странам Запада с просьбой не прекращать финансирование и не замедлять темпы оказания помощи.