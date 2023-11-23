Сенсационно победивший на выборах в Голландии Вилдерс начинает собирать коалицию для формирования правительства

Ультраправый евроскептик Геерт Вилдерс, одержавший сенсационную победу на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, заявил, что начнет поиск партнеров по коалиции для формирования нового правительства, сообщает Reuters.

В своих предвыборных обязательствах Вилдерс поклялся остановить любую иммиграцию, сократить выплаты Нидерландов в пользу Евросоюза и заблокировать вступление в него любых новых членов, включая Украину.

После подсчета 98% голосов его Партия свободы (PVV) получила 37 мест в парламенте из 150, тогда как у консервативной Народной партии за свободу и демократию (VVD) уходящего премьер-министра Марка Рютте всего 24 места.

«Эпоха Рютте заканчивается правым популистским бунтом, который сотрясает Гаагу до основания. Историческая победа PVV на выборах, одержанная в среду, превзошла все ожидания», – пишет по этому поводу голландская правоцентристская газета NRC.

Однако Вилдерсу еще предстоят непростые переговоры, поскольку ни одна из партий, с которой он мог бы сформировать правительство, не разделяет в полной мере его евроскептицизм.

На волне эйфории после победы Вилдерс заявил, что уверен в том, что в итоге Партия свободы будет управлять страной.