Эксперт спрогнозировала рост сложностей с продажей жилья массового сегмента

В перспективе реализовать жилье массового сегмента станет заметно труднее. Такой прогноз озвучила Анна Терехова, занимающая пост директора по продажам в девелоперской компании «Мармакс», в беседе с NEWS.ru .

По ее мнению, главная причина кроется в том, что покупатели становятся требовательнее и больше не готовы довольствоваться базовым набором характеристик. Спрос смещается в сторону проектов, где современная архитектура сочетается с высоким уровнем благоустройства, а значит, объекты, не отвечающие актуальным запросам, рискуют задержаться в экспозиции.

Эксперт пояснила, что значительная часть квартир массового сегмента приобреталась и продолжает приобретаться с инвестиционными целями, однако сама логика выбора меняется. Клиенты все чаще отдают предпочтение более качественному продукту с расширенным набором опций. Среди ключевых требований — концепция «пятиминутного города», предполагающая доступность инфраструктуры рядом с домом, а также соседские центры, где оборудованы фитнес-зал, коворкинг и игровая комната. Дополнительными аргументами становятся продуманная архитектура, система «умный дом» и качественное благоустройство территории.

При этом тренд на компактность сохраняется: по наблюдениям Тереховой, популярностью продолжат пользоваться лоты площадью от 37 до 55 кв. м. Таким образом, будущее массового сегмента зависит не столько от цены, сколько от способности застройщика предложить покупателю комфортную среду и современные технологии, а не просто квадратные метры.

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