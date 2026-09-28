Отставка Вучича: в Госдуме предсказали судьбу отношений России и Сербии

Отставка Александра Вучича с поста президента Сербии не приведет к серьезной трансформации отношений между Москвой и Белградом. Такой прогноз озвучил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ситуацию для NEWS.ru .

По его мнению, фундамент двусторонних связей базируется не столько на политической конъюнктуре, сколько на глубоких симпатиях между народами двух стран.

Парламентарий признал, что пока затрудняется назвать вероятного преемника Вучича, что вносит неопределенность в оценку будущего политического курса Белграда. Тем не менее, Чепа убежден, что даже смена главы государства не сможет разрушить устоявшуюся модель взаимодействия. Он напомнил, что уходящий президент неоднократно подчеркивал прочность и незыблемость связей с Россией, и эти заверения подкреплялись реальными делами. Хотя роль руководителя страны в формировании внешней политики велика, ключевым фактором все же остаются человеческие отношения, которые невозможно отменить указом или перестановками во власти.

По словам депутата, Вучич проявил себя как искусный дипломат, которому удавалось мастерски лавировать между интересами Евросоюза и сотрудничеством с Россией. Именно этот баланс позволял сохранять стабильность в регионе. Чепа выразил надежду, что преемственность курса сохранится и после ухода харизматичного лидера, а прежний формат взаимодействия останется неизменным. Таким образом, даже в условиях кадровых перестановок в сербском руководстве Москва рассчитывает на сохранение дружественного вектора.

Ранее в Совфеде рассказали, что ждет отношения Белграда и Москвы после ухода Вучича.