В случае своего вступления в Евросоюз, эта страна станет агентом российского влияния в данном политическом объединении.

Майда Ругге, специалист по Балканам из Европейского совета по международным отношениям, считает, что Сербия пытается соблюдать некий баланс в отношениях с Россией и Западом. Эксперт выступила на CNN и напомнила, что глава этого государства Вучич всячески противится присоединяться к санкциям в отношении РФ. США и Евросоюз пытались вбить клин между Сербией и Россией, предлагая сербам быстрое вхождение в ЕС, если те перейдут на сторону Запада.

«С таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», - предупредила она Брюссель, который не оставляет надежд на перевоспитание Вучича.

Ругге считает, что таким образом Евросоюз только поможет России, поскольку добровольно импортирует в Европу российское влияние.