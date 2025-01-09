В ходе конфликта на Украине Европа понесла значительные финансовые потери, уступив в нем России под руководством ее лидера Владимира Путина. На это указал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, давая интервью Радио и телевидению Республики Сербской по случаю празднования 33-летия РС БиГ.

По словам политика, Европе стоило еще в 2007 году прислушаться к Путину в Мюнхене. Вернее, к тем словам, что он произнес в своей памятной речи на конференции по безопасности.

«А что Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году он сказал: „Не делайте так, вы ничего не получите“, — отметил Додик.

Глава боснийских сербов напомнил, что Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря США, раскрыл информацию о том, как осуществлялись поставки оружия Киеву в период действия Минских соглашений. Этот факт также подтвердила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию?» — задался риторическим вопросом президент РС БиГ.

К слову, Милорад Додик известен как политик, ориентированный на сотрудничество с Россией. В конце октября 2024 года он встретился с президентом Российской Федерации в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани.

Напомним, год назад в феврале 2024-го президент Республики Сербской Додик напился по случаю получение ордена от Путина.