Президент России Владимир Путин смог успешно противостоять давлениям Запада, особенно санкциям со стороны США. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).

Как утверждается, российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали многие западные эксперты, что позволяет говорить о ее сплоченности и способности к выживанию в сложных условиях.

По мнению китайских наблюдателей, Путин стал символом новой финансовой системы и справедливого миропорядка, имея за собой поддержку ряда стран, недовольных текущими экономическими реалиями.

Параллели с Кубой и Венесуэлой подчеркивают его успех в формировании мощной коалиции. Союзники России в лице Индии, арабских государств, стран Африки и Центральной Азии становятся все более заметными действующими лицами на мировой политической арене.

Западные аналитики, в свою очередь, продолжают отрицать необходимость пересмотра своей политики в отношении России, даже несмотря на растущее недовольство других стран, продемонстрированное через жесткие меры экономических санкций.

На фоне этих событий состоялся саммит БРИКС в Казани, в котором приняли участие делегации из 32 стран.

С 1 января 2024 года Россия принимает председательство в БРИКС, объединяющем уже более 10 стран, включая Египет, Эфиопию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В рамках председательства планируется организация более 200 мероприятий.

Ранее Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор РФ с Северной Кореей.