«Сердце сжимается»: Путин призвал убрать женщин-военкоров с передовой в СВО

Президент России Владимир Путин призвал руководителей российских телеканалов убрать с передовой СВО женщин-корреспондентов. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Президент поделился, что при виде журналистов, особенно девушек, на линии боевого соприкосновения, у него «сжимается сердце».

«Как-то страшно на это смотреть», — сказал президент России.

Ранее Владимир Путин рассказал, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили 2,3 тысячи вражеских бронемашин и 747 танков.