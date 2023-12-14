Путин: Россия уничтожила 2,3 тысячи бронемашин и почти 750 танков ВСУ с начала их контрнаступления

Российские военные с начала украинского контрнаступления уничтожили 2,3 тысячи бронемашин и 747 танков ВСУ, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Глава государства уточнил, что привел данные, актуальные на вчерашний вечер. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил Российской Федерации и называются демилитаризацией. По словам Владимира Путина, Киев получил от западных стран около четырехсот танков.

Президент также напомнил, что во время переговоров в турецкой столице были согласованы определенные параметры демилитаризации, однако эти договоренности были «выброшены в печку».

Ранее Владимир Путин заявил, что Одесса — это русский город.