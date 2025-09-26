Путин и Лукашенко обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут в пятницу переговоры в Москве, ключевой темой станет обсуждение строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко прибыл в Россию накануне с рабочим визитом. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств намерены обсудить широкий круг вопросов: развитие двусторонних отношений, ситуацию в регионе и международную повестку.

О готовности поднять тему атомной энергетики Лукашенко заявил, выступая на Глобальном атомном форуме в Москве, приуроченном к 80-летию российской атомной отрасли. По его словам, совместно с Путиным будет принято решение о строительстве второй АЭС в Белоруссии. Ранее, во время визита в Китай, он также подтверждал планы возведения новой станции.

Первая Белорусская АЭС, построенная при участии России в Островце Гродненской области, полностью введена в эксплуатацию в 2023 году. Два блока ВВЭР-1200 общей мощностью 2,4 ГВт покрывают около 40% национальных потребностей в электроэнергии.

Сейчас завершается подготовка технико-экономического обоснования: рассматриваются варианты строительства второй станции или возведения третьего блока на действующей площадке.

Ранее стало известно, что Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле.