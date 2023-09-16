Сергей Сокол сложит полномочия депутата Госдумы и отправится работать в Хакасию

Депутат Госдумы Сергей Сокол подтвердил, что слагает с себя обязанности депутата Государственной Думы и продолжит свою работу в Хакасии.

По его словам, осталось решить несколько организационных вопросов.

Сокол баллотировался на пост главы республики, но снял свою кандидатуру после того, как попал в больницу.

Ожидается, что политик возглавит Верховный совет Хакасии. Сокол был во главе партийного списка «Единой России» на республиканских выборах, где партия одержала победу, набрав 36% голосов.