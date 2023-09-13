Сестра Ким Чен Ына сопровождает его в России

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сопровождает его в поездке в Россию. Об этом сообщили РИА Новости .

Источник отметил, что Ким Е Чжон заметили рядом с Ким Чен Ыном на торжественном обеде от имени президента России в его честь. Сестра северокорейского лидера не участвовала в переговорах с Владимиром Путиным.

В среду, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын встретились и провели переговоры на космодроме «Восточный» во Владивостоке. Глава Северной Кореи прибыл в Россию на своем бронепоезде.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с отъезда Ким Чен Ына из КНДР. Ким Е Чжон на снимках стояла рядом с фотографами, но отдельно от линии отбывающих в Россию чиновников. Также РИА Новости отмечают, что сестру северокорейского лидера не заметили после того, как он приехал в Россию на станцию Хасан.

Лидер КНДР сообщил, что отношения с Россией для его государства являются приоритетными. Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея будет продолжать бороться вместе с РФ против империализма. Комментируя проведения специальной военной операции на Украине, Ким Чен Ын назвал ее «священной борьбой».