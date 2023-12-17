Съезд «Единой России» поддержал Путина в качестве кандидата на президентских выборах
Фото: [© РИА Новости / Павел Бедняков]
Делегаты съезда партии «Единая Россия» единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России.
Председатель партии Дмитрий Медведев призвал однопартийцев сплотиться, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной кампании и пресечь любые попытки повлиять на ее ход извне.
Владимир Путин в своем выступлении повторил, что главной задачей страны является защита ее суверенитета, который нельзя «отдать в обмен на колбасу», как это сделали некоторые страны.
Действующий лидер страны призвал все политические движения отбросить «все второстепенное, лишнее, что нас разъединяет».
Путин будет участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Мартовские выборы станут пятыми в его биографии.